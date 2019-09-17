"В Украине такой низкий уровень доступа к обезболиванию, что это трактуется, как пытки", - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила во время онлайн-встречи, посвященной защите прав пациентов в Украине.

"Украинские пациенты имеют право на устранение чрезмерной боли. Доступ к обезболиванию - это один из очень серьезных и очень острых вопросов. Особенно для паллиативных пациентов, находящихся в терминальной стадии - им требуется серьезное обезболивание. У нас есть международные обязательства, которые мы должны выполнять, есть определенные наработки, которые мы будем продолжать решать. Был обнародован отчет "Human Rights Watch", в котором констатировалось, что в Украине такой низкий уровень доступа к обезболиванию, что это трактуется, как пытки, и это является недопустимым", - отметила Скалецкая.

По ее словам, проблема и в том, что украинские врачи боятся брать на себя ответственность за назначение мощных обезболивающих, учитывая возможные обвинения в злоупотреблениях. Скалецкая подчеркивает, что такая ситуация имеет определенную связь с наркополитикой в стране.

По ее мнению, также имеется "недостаток коммуникации между правоохранительной и медицинской сферами".

"Мы должны ее наладить, регламентировать свои действия ради интереса пациента", - подчеркнула министр здравоохранения.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что намерена постепенно обеспечить украинцам доступ к медицинскому каннабису.

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