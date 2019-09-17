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17.09.19 09:24

Польша и Словакия будут поддерживать реформы, проводимые украинской властью, - главы МИД

В Варшаве и Братиславе положительно оценивают новую власть Украины и намерены поддерживать реформы, которые она осуществляет.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на совместной пресс-конференции в Варшаве заявили главы МИД Польши и Словакии Яцек Чапутович и Мирослав Лайчак.

"Мы разделяем положительную оценку президента Зеленского, правительства Украины. Мы договорились, что обе наши страны будут поддерживать реформы, проводимые украинской властью", - заявил Чапутович.

Он отметил, что обсуждал с Лайчаком ситуацию на Донбассе. По его убеждению, отношения Украины с РФ являются своеобразной лакмусовой бумажкой для ОБСЕ.

В свою очередь Лайчак согласился с польским коллегой в оценке агрессивных действий РФ в Украине, а также относительно поддержки украинских реформ.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вэл Сеньк заявил, что Польша продолжает поддерживать политику "открытых дверей" для членства в ЕС других стран, в первую очередь Украины.

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