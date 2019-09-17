В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист проекта "Наші Гроші" Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Обалденный краш-тест у Зеленского по коррупционной схеме Антоши Яценко. Сначала три десятка нардепов слугнарода и "голоса" подали офигенный законопроект 2047 про беспощадное уничтожение майданчиков, стригущих по миллиону гривен в сутки с базы оценок ФДМУ (первый скрин). А вчера вечером другие два десятка слугнарода повесили текст законопроекта 2047-1, которым тупо оставляют майданчики Антоши (второй скрин). И не просто оставляют, а еще и наделяют их допфункциями. Учитывая то, что хороший законопроект 2047 подписали куча глав комитетов от слугнарода, а мерзкий альтернативный подписали большой друг Зеленского Юзик и маркетолог "Квартала 95" - я реально не поручусь за психическое здоровье сценаристов, которые предложили устроить раскол "Слуги народа" именно на таком очевидном и скандальном законе. Если б зарубились вокруг нюансов тендерного закона – было б понятно, там действительно есть место для плюрализма. Но нет. Взяли и подписались под мерзеннейшей и коррупционнейшей аферой времен Порошенко. Это целое искусство – так обосраться. Клоуны", - рассказал журналист.

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Законопроект 2047

Законопроект 2047-1













