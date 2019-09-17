Украина должна пересмотреть проблемы в оказании помощи людям с психическими расстройствами, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Скалецкая сказала во время онлайн-встречи, посвященной защите прав пациентов в Украине.

"Вопрос отношения к людям с психическими расстройствами является сверхважным. Часто в этой сфере речь идет о нарушении прав не только таких пациентов, но и человека. На сегодня назрела проблема по подходу, отношению государства к психическому здоровью, а не только к оказанию психиатрической помощи. Будут пересматриваться вопросы, как и кем психиатрическая помощь должна оказываться, какие должны быть стандарты. Знаю, что сделано уже много для перехода к более философскому отношению к этой проблеме. Надеюсь, что и законодательно, и нами в Минздраве будут пересмотрены проблемы в оказании психиатрической помощи. Чтобы не было нарушений в этой области. Это один из основных наших вызовов, это стоит у нас на контроле", - сказала Скалецкая.

По ее словам, люди с психическими расстройствами должны быть социализированными, как во всем цивилизованном мире.

"У нас не должно быть так, что человека "закрывают" в психиатрическом учреждении или же, наоборот, выгоняют из такого заведения без оказания медицинской помощи. Мы будем инспектировать подобные заведения, возможно с омбудсменом и представителями других ведомств", - подчеркнула Скалецкая.

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