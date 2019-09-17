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17.09.19 10:37

Нацсовет по ТРВ планирует рассмотреть вопрос о лицензиях "112 Украина", - Костинский

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания планирует 26 сентября рассмотреть вопрос о продлении лицензий группе региональных каналов, которые вещают под логотипом "112 Украина".

костинский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

"Мы планируем уже на этой неделе (на заседании 19 сентября. - Ред.) внести в повестку дня пять вопросов относительно региональных каналов, которые ретранслируют телеканал "112 Украина" (ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ". - Ред.). Рассмотрение вопроса планируется 26 сентября", - сказал Костинский.

Однако он не исключает, что рассмотрение этого пакета вопросов придется отложить в связи с тем, что представители лицензиатов в таких случаях обычно отказываются получать приглашения регулятора.

"Мы сейчас будем отправлять приглашения представителям вещателя на эту дату (26 сентября. - Ред.). Обычно лицензиаты не получают наших приглашений. Поэтому, возможно, 26 сентября придется еще и перенести рассмотрение. То есть мы движемся в рамках закона: есть решение суда, и мы действуем оперативно, включая эти вопросы в ближайшее повестки дня", - отметил член Нацсовета.

В то же время он напомнил, что речь идет о том, что вещание группы компаний, которые вещают под логотипом "112 Украина", не соответствует языкам программной концепции, с которой те победили на соответствующем конкурсе Нацсовета.

"По условиям конкурса, эти частоты в региональном мультиплексе были предусмотрены для регионального вещания. А фактически на этих региональных частотах был создан один общенациональный телеканал. Это, на наш взгляд, неправомерно", - уточнил Костинский.

Ранее Апелляционный административный суд Киева в июне 2017 года признал противоправным бездействие Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания относительно нерассмотрения им поданных компаниями группы "112.Украина" заявок на переоформление лицензий из-за изменения руководителей компании.

Срок действия предыдущих лицензий телеканалов группы "112.Украина" истек в сентябре 2018 года.

16 сентября 2019 года Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции, из-за чего в ближайшее время телеканал может быть отключен.

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