Деятельностью Зеленского довольны 70% украинцев, а новосозданной Рады - 44%, - опрос Центра Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Результаты опроса свидетельствуют, что 57% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 17% - что события развиваются в неправильном направлении. 41% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 40% - что способна преодолеть в более отдаленной перспективе, и только 6% - что не способна их преодолеть.

Вместе с тем, 62% опрошенных считают, что деятельность новой власти приведет к улучшению ситуации в стране, 7% - что ее деятельность приведет к ухудшению ситуации, 15% - что она существенно не изменит ситуацию в стране.

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Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Президенту Украины (ему доверяют 79% опрошенных), Вооруженным Силам Украины (74%), волонтерским организациям (69%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), Национальной гвардии Украины (64%), церкви (63%), Государственной пограничной службе (63%), добровольческим батальонам (62%), правительству Украины (57%), Верховной Раде Украины (57%), СМИ Украины (56%), общественным организациям (52%), Национальной полиции (51%).

Недоверие чаще высказывается СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных), судебной системе в целом (72%), местным судам (66%), коммерческим банкам (65%), политическим партиям (63%), прокуратуре (61%), Верховному суду (59%), Конституционному суду Украины (56%), государственному аппарату (чиновникам) (55%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (54%), Специализованой антикоррупционной прокуратуре (53%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (52%), Национальному банку Украины (51%), Антикорупцийниму суду (50%), профсоюзам (49%).

Деятельность Президента Владимира Зеленского оценивают положительно 70% респондентов (отрицательно - 9%), нового состава Кабинета министров Украины - соответственно 45% и 8%, вновь избранной Верховной Рады Украины - соответственно 44% и 10%, фракции Партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украина - соответственно 50% и 11%. Деятельность других фракций и депутатских групп в Верховной Раде Украины чаще оценивается негативно: деятельность фракции Партии "Европейская солидарность" оценивают положительно лишь 14% респондентов, отрицательно - 59%, деятельность фракции Партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 17% и 54% , фракции Партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - соответственно 23% и 44%, фракции Партии "Голос" - соответственно 23% и 35%, депутатской группе "За будущее" - соответственно 9% и 28%.

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52% опрошенных считают, что то обстоятельство, что в Верховной Раде Украины сформировано большинство в составе одной партии, будет больше положительных последствий для страны, только 11% - что будет больше негативных последствий, а 23% - что будет примерно одинаковой степени положительные и отрицательные последствия.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.