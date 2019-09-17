"Не допустим капитуляции": общественность обратилась к Зеленскому с открытым письмом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение, опубликованное в Facebook бывшего министра образования, профессора Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергея Квита.

Обращение подписали ряд общественных деятелей, политиков, ученых, экспертов, волонтеров и добровольцев. Среди них - чрезвычайный и Полномочный посол Украины Василенко Владимир, политолог Басараб Михаил, министр иностранных дел (1998-2000, 2005-2006 гг.) Тарасюк Борис, министр иностранных дел (2007-2009 гг.) Огрызко Владимир, почетный президент Национального университета " Киево-Могилянская Академия" Брюховецкий Вячеслав, нардеп VIII созыва Гопко Анна, дипломат Лубкивский Даниил, журналист Макаров Юрий, командир Медицинского батальона "Госпитальеры", нардеп IХ созыва Зинкевич Яна, участник русско-украинской войны, нардеп VII созыва Ярош Дмитрий и другие.

Цензор.НЕТ публикует полный текст обращения:

"Не допустимо капітуляції!

(відкрите звернення громадськості до Президента України)

Весь Український народ прагне свободи, миру і безпеки. Запорукою цього є суверенна і соборна українська держава. У боротьбі за її створення і утвердження віддали свої життя мільйони українців. Святий обов’язок кожного з нас пам’ятати та шанувати жертовність найкращих синів і дочок українського народу.

У той час, коли нині наші воїни захищають Україну від збройної агресії Росії, головну відповідальність за долю України несе найвище керівництво держави, зокрема, Президент Володимир Зеленський. Як Глава держави і Верховний Головнокомандувач він має усвідомлювати, що його позиція у питанні припинення російської агресії не повинна визначатися кон’юнктурними політичними міркуваннями та не може ігнорувати колосальну ціну, сплачену українською нацією за свою незалежність. Президент має розуміти, що в українсько-російських відносинах виник не ситуативний конфлікт, а відбувається чергова спроба Росії знищити Україну як незалежну державу.

Саме тому ми, громадські діячі, науковці, експерти, волонтери і добровольці, занепокоєні заявою Президента Зеленського від 12 вересня 2019 року про те, що на зустрічі лідерів держав "Нормандської четвірки" буде обговорюватися "формула Штайнмайєра". Відомо, що ця формула передбачає проведення виборів на окупованих Росією українських територіях і надання їм особливого статусу. Застосування згаданої формули, яка базується на нав’язаних Україні силою Мінських домовленостях, виносить за дужки переговорів питання деокупації Криму та відповідальності Росії як держави агресора.

Згода з цією або з будь-якою схожою формулою означатиме капітуляцію України на умовах Кремля. Миру з Росією не можна досягати будь-якою ціною. Такий мир призведе до ще масштабнішої війни, до більших жертв і поневірянь українців, спричинить руйнацію незалежної державності України. В історії українсько-російських відносин безліч прикладів, коли поступки кремлівському керівництву заохочували агресора до ще більших вимог.

Прагнення України до справедливого миру є несумісним з капітуляцією на умовах агресора і має ґрунтуватися на загальновизнаних нормах міжнародного права. Виходячи з цього, основою національної позиції України у переговорах мають бути такі засади:

1. Росія розпочала і продовжує збройну агресію проти України, окупувала Крим і частини Донеччини та Луганщини. Унаслідок російської агресії загинули або були скалічені десятки тисяч українців, мільйони наших громадян були змушені покинути свої домівки або поневіряються в умовах окупаційного режиму. Україна потерпає не від "внутрішньоукраїнського конфлікту", а від здійснюваної Росією збройної агресії та її наслідків.

2. Звільнення окремих районів Донеччини та Луганщини невіддільне від деокупації Криму. І в Криму, і на Донбасі агресор – один, природа агресії – одна, порушення міжнародного права та людських прав і свобод – однакові. Всі окуповані Росією території мають бути повернуті Україні разом і одночасно.

3. Кремль повинен звільнити всіх українців, які незаконно утримуються в Росії та на окупованих нею територіях.

4. На окупованих територіях не можуть відбуватися вибори ні до органів місцевого самоврядування, ні до Верховної Ради України.

5. Всі російські окупаційні сили повинні залишити українську територію без будь-яких умов.

6. Україна має відновити повний контроль над усією лінією українсько-російського Державного кордону.

7. Звільнені Росією українські території не можуть мати жодних особливих статусів, які б ставили під сумнів унітарний устрій України.

8. Відповідальність за агресію проти України та окупацію українських територій несе Росія.

9. Україна повинна вимагати повного відшкодування збитків, завданих агресією та окупацією, і покарання винних за вчинення міжнародних кримінальних злочинів.

10. Мирні домовленості не можуть бути досягнуті ціною відмови України від вже зробленого нею і конституційно закріпленого євроатлантичного цивілізаційного вибору та курсу на повноправне членство в НАТО і Європейському Союзі.

Усі ці положення мають стати ключовими елементами позиції України під час переговорів у будь-якому форматі. Закликаємо Президента України дотримуватися саме такої позиції. Глава держави повинен усвідомлювати, що Український народ не погодиться з принизливим миром і чинитиме опір будь-яким спробам нав’язати капітуляцію перед Кремлем.

Київ, 17 вересня 2019 року

Василенко Володимир, Надзвичайний і Повноважний посол України, доктор юридичних наук, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Басараб Михайло, політолог, кандидат політичних наук, член президії Громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні

Тарасюк Борис, Міністр Закордонних Справ (1998-2000, 2005-2006 рр.), Народний депутат України п’яти скликань

Огризко Володимир, Міністр Закордонних Справ (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії

Брюховецький Вячеслав, почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська Академія", Герой України

Гопко Ганна, Народний депутат України (Верховна Рада VIII скликання), голова парламентського Комітету у закордонних справах

Лубківський Данило, дипломат, заступник Міністра закордонних справ України (2014 р.)

Макаров Юрій, журналіст

Зінкевич Яна, учасниця російсько-української війни, командир Медичного батальйону "Госпітальєри"

Ярош Дмитро, учасник російсько-української війни, Народний депутат України (Верховна Рада VIIІ скликання), командувач Української добровольчої армії

Мазур Ігор, учасник російсько-української війни, заступник Головного командира УНСО

Гай Мирослав, учасник російсько-української війни, голова фундації "Mir & Co"

Гергерт Андрій, учасник російсько-української війни, заступник Командира Української добровольчої армії

Шараскін Андрій, учасник російсько-української війни, актор

Білоус Павло, учасник російсько-української війни, боєць батальйонів "Гарпун" і "Київська Русь"

Міхнюк Ірина, голова ГС "ВГО родин загиблих та безвісти зниклих, учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху "Крила 8 сотні"

Пташник Євген, командир батальйону "Айдар" (2014-2015 рр.)

Тетерук Андрій, командир добровольчого батальйону "Миротворець" (2014 р.), Народний депутат України (Верховна Рада VIII скликання)

Лапін Ігор, командир роти батальйону "Айдар", Народний депутат України (Верховна Рада VIII скликання)

Ушинський Олександр, учасник російсько-української війни, голова Асоціації жертв Голодомору

Сиротюк Юрій, учасник російсько-української війни, Народний депутат України (Верховна Рада VII скликання)

Степаненко Євген, ведучий програми "Війна і мир", учасник російсько-української війни

Головко Олександр, боєць 131-го Окремого розвідувального батальйону ЗСУ

Шибаєв Сергій, голова Борзнянської районної Спілки офіцерів України в Чернігівської області, офіцер ЗСУ

Скиба Петро, полковник запасу ЗСУ, сотник 38-ї сотні Самооборони Майдану імені Устима Голоднюка

Левус Андрій, голова Проводу ГО "Вільні Люди", Народний депутат України (Верховна Рада VIIІ скликання)

Гончар Михайло, президент Центру глобалістки "Стратегія ХХІ", консультант Секретаря РНБОУ (1996-2000 рр.)

Вірастюк Василь, спортсмен, переможець змагань серед найсильніших людей планети

Квіт Сергій, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Кокотюха Андрій, письменник

Фоменко Сергій, музикант, лідер гурту "Мандри"

Зісельс Йосип, дисидент, Виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України

Березюк Олег, голова Українського юридичного товариства

Висоцький Сергій, журналіст, Народний депутат України (Верховна Рада VIII скликання)

Журавель Юрій, музикант, лідер гурту "OT VINTA!"

Лиховій Дмитро, журналіст, головний редактор інтернет-видання "Новинарня"

Сергійчук Володимир, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Скіпальський Олександр, генерал-лейтенант, начальник Головного управління розвідки Міноборони (1992-1994 рр.)

Денисенко Андрій, Народний депутат України (Верховна Рада VIIІ скликання)

Мовчан Павло, голова ВУТ "Просвіта", Народний депутат України п’яти скликань

Заєць Іван, Міністр екології та природних ресурсів України, Народний депутат України п’яти скликань

Кабакаєв Семен, голова ГО "Безпека та взаємодія в Україні"

Казіміров Анатолій, Славутське міськрайонне об’єднання "Майдан"

Бай Олег, Надзвичайний і Повноважний Посланник

Стецьків Тарас, громадський діяч, Народний депутат України п’яти скликань

Перепелиця Георгій, політолог, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень

Голомша Микола, співголова Форуму "Українська альтернатива"

Філіпчук Георгій, Міністр охорони навколишнього середовища України (2007-

2010 рр.), Народний депутат України трьох скликань

Чепура Катерина, громадська діячка, активістка руху "Відсіч"

Іванов Олександр, громадський діяч, координатор руху "Переходь на українську"

Бородач Тарас, сотник 25-ї сотні Самооборони Майдану

Пархоменко Сергій, директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД ім. О.Никонорова

Батрин Станіслав, керівник ГО "Відкрита Україна" та проекту "Відкритий суд"

Марченко Микола, провідний експерт з конституційного та виборчого права Асоціації українських правників

Жумаділов Арсен, голова правління ГО "Кримський інститут стратегічних досліджень"

Піддубняк Андрій, експерт у сфері екологічної безпеки

Мельник Олександр, експерт у сфері розвитку інституцій громадянського суспільства

Гончарук Віктор, незалежний експерт з урбанізму

Іванюк Вікторія, експерт Асоціації українських правників з виборчого права

Фаріон Соломія, голова Молодіжного націоналістичного конгресу

Орищенко Роман, голова штабу Самооборони Майдану

Турянський Ігор, Надзвичайний та Повноважний Посол

Лупаков Євген, Почесний голова Спілки офіцерів України (2012-2014 рр.), Народний депутат України (Верховна Рада ІІ скликання)

Марасін Олександр, волонтер

Франчук Назар, сотник 14-ї сотні Самооборони Майдану

Нурієв Ельхан, співкоординатор міжнародної громадської ініціативи "Антипутінський інформаційний фронт"

Степанов Денис, Спілка української молоді

Сасько Олександр, голова Спілки офіцерів України

Жирко Є. В., ГО "Верхня Січ"

Купрас М. В., ГО "Вітальєри"

Ферліковська Л. І., ГО "Волонтерський центр допомоги військовим і цивільним "Вільна Доля"

Ващук В. І., ГО "ДМОВА "

Дремлюга Іван, ГО "Дніпровське товариство політв'язнів та репресованих"

Мирончук В.Я., ГО "Козацька спадщина"

Туржій С. Г., ГО "Новий початок"

Таршин Н. П., ГО "Патріотичне об’єднання Оріяна"

Мельнічук В. В., ГО "Спільнота активної молоді - САМ"

Мирончук В.Я., ГО "Шанс життя"

Кучинський В. І., МГО Кодацьке Військо Запорозьке

Черненко О., ГО "Золота Паланка"

Кошка Дмитро, громадський діяч

Решетняков Олександр, ГО "Солідарна молодь" Дніпро

Нагній Василь, ДОО "Спілка офіцерів України"

Таратушка В., ДОО "Товариство українських офіцерів"

Дремлюга І.Є., Дніпропетровський відокремлений підрозділ ГО "Євромайдан українського народовладдя

Харахулах К.В., ГО "Січ-Захист"

Також звернення підписали:

колектив кінооб’єднання "Вавілон’13"

колектив міжнародної розвідувальної волонтерської спільноти "Інформнапалм"

колектив Українського кризового медіа центру

колектив громадської ініціативи "Межа"

колектив Української стратегічної ініціативи

Звернення відкрите для приєднання, список постійно доповнюватиметься. Якщо ви підтримуєте це звернення, просимо надсилати інформацію про себе на електронну адресу: center.opad@gmail.com".





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это первые позитивные сигналы: есть возможность понять, каким будет финальное решение, - Хуг о переговорах по Донбассу