НАПК заявит в НАБУ и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях Таруты, Шкири, Атрошенко и Баласинович

Недостоверную информацию в декларациях подали народные депутаты Украины Игорь Шкиря и Сергей Тарута. Кроме того, не придерживались требований закона председатель Белоцерковского городского совета Геннадий Дикий, секретарь, депутат Херсонского городского совета Елена Урсуленко, председатель Черниговского городского совета Владислав Атрошенко, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш, Ужгородский городской голова Богдан Андреев, председатель Раховского районного совета Василий Дан и председатель Васильковского районного совета Наталья Баласинович, говорится в сообщении НАПК, передает Цензор.НЕТ.

По результатам проверки деклараций Игоря Шкири (нардеп Рады IV-VIII созывов в 2002-19 гг) за 2015 г (исправленной), 2016 г. (исправленной) и 2017 г. было установлено, что народный депутат внес недостоверные сведения о полученном собственном доходе и доходе жены в виде зарплаты и процентов от банков, недостоверно указал стоимость транспортных средств и не задекларировал сведения о своих корпоративных правах и ряде земельных участков, принадлежащих супруге, а также не указал сведения о ее финобязательствах перед банком.

Сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015 г. (исправленной), 2016 г. (исправленной) и 2017 г. составляет более 59,4 млн грн, более 59,2 млн грн и более 64,8 млн грн соответственно.

Сергей Тарута, подавая декларацию за 2016 г., недостоверно указал сведения о земельном участке, принадлежащей ему на праве собственности, и полученном им доходе. Кроме того, еще один земельный участок, принадлежащий ему на праве собственности, не задекларировал вообще. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2016 г. составляет более 5,3 млн гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывшему нардепу-радикалу Скуратовскому объявлено о подозрении в связи с невнесением в декларацию 25,5 млн грн, - САП

О выявленных правонарушениях Национальное агентство сообщит НАБУ, направив обоснованные выводы.

Геннадий Дикий в декларации за 2017 г. не указал сведения о корпоративных правах, принадлежащих члену семьи (супруге), и не задекларировал земельный участок, принадлежащий ей на праве собственности. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации за 2017 г. составляет более 32 млн гривен.

Елена Урсуленко в декларации за 2016 г. (исправленной) не задекларировали прицеп и фургон, принадлежащие на праве собственности члену семьи (мужу), и не указала полученный им доход от продажи транспортного средства. Кроме того, внесла недостоверные сведения о своем доходе и доходе мужа от предоставления имущества в аренду и доходе, полученном мужем от занятия предпринимательской деятельностью. В общем выявлены нарушения на сумму почти 7 млн ​​гривен.

Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления будут направлены в Национальную полицию.

Владислав Атрошенко в декларации за 2016 г. не задекларировал два земельных участка и квартиру, принадлежащие члену семьи (жене) на праве собственности, а также недостоверно указал сведения о своих денежных активах (денежные средства, одолженные третьим лицам). Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации за 2016 г. составляет более 2,8 млн гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Амнистия капиталов - это туфта. Есть нулевая декларация, а дальше поехали. Те, кто воровал, все равно спалятся, - Коломойский

Олег Черныш, подавая декларацию за 2016 г., не задекларировал земельный участок и указал недостоверные сведения о легковом автомобиле, принадлежащем ему на праве собственности. В общем выявлены нарушения на сумму почти 750 тыс. гривен.

Богдан Андреев, подавая декларацию за 2016 г., не задекларировал доход, полученный членом семьи (женой) от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а также не указал сведения о двух автобусах, принадлежащих ему на праве собственности. В общем выявлены нарушения на сумму более 435 тыс. гривен.

О выявленных правонарушениях Национальное агентство сообщит НАБУ, направив обоснованные выводы.

Василий Дан, подавая декларацию за 2016 г., не отразил сведения о полученных им доходах и земельный участок, который находится в пользовании члена семьи (жены) на праве аренды, а также недостоверно указал сведения о земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности . В общем выявлены нарушения на сумму более 550 тыс. гривен.

Наталья Баласинович в декларации за 2016 г не указала сведения об имеющихся у нее финансовых обязательствах и о полученном ею дoходе в виде дополнительного блага от банка, а также полученном членом семьи (супругом) доходе от отчуждения транспортных средств. Кроме того, отметила недостоверные сведения о полученном ею доходе от отчуждения движимого имущества. В общем выявлены нарушения на сумму более 420 тыс. гривен.

Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления будет направлено в Национальную полицию.

Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ​​статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.