Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.09.19 11:41

Сейчас нет условий для проведения выборов на Донбассе, - глава ОБСЕ Лайчак

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, считает, что на данный момент нет условий для проведения выборов на оккупированном Донбассе, поскольку они могут состояться только в системе украинской юрисдикции.

лайчак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Лайчака BBC.

По словам главы ОБСЕ, свободные выборы на Донбассе могут состояться только в системе украинской юрисдикции.

"Я думаю, что свободные выборы могут пройти только в свободной обстановке, и конечно по украинским законам и при наблюдении со стороны международных наблюдателей - ОБСЕ, других международных организаций, то есть в системе украинской юрисдикции. Только после этого, когда мы достигнем такой ситуации, мы сможем организовать выборы и назвать их свободными", - заявил Лайчак.

При этом предшествовать проведению выборам, по мнению главы ОБСЕ, должен вывод российский войск из региона, а также установление Украиной контроля над границей на Востоке.

"Конечно, о конкретных деталях должны договориться стороны, и поскольку Донбасс является территорией Украины, я считаю правомерным, что выборы можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть, украинское правительство скажут, что атмосфера, предпосылки для свободных выборов. На сегодня такой ситуации нет", - рассказал Лайчак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не допустим капитуляции": общественность обратилась к Зеленскому с открытым письмом

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100