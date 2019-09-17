На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета, - спикер Нацполиции Киевской области

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель отдела по коммуникациям Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

На вопрос журналистов о том, соответствует ли правде информация о том, что на территорию домовладения Гонтаревой в ночь на вторник был брошен "коктейль Молотова", что и стало причиной пожара, он сказал: "Не было такого коктейля Молотова - мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую, и еще ряд вещественных доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа".

"Возможно, военная (ракета. - Ред.), а возможно и самодельные устройства были. Именно для этого и работала криминалистическая лаборатория, которая брала образцы на исследование, чтобы выяснить, были ли там легковоспламеняющиеся материалы", - добавил Жукович.

По его словам, на месте пожара был найден еще ряд вещественных доказательств. "К сожалению, не могу их сейчас озвучить", - сказал спикер облуправления полиции.

При этом Жукович отметил, что правоохранители рассматривают все возможные версии пожара. "Мы не исключаем и версию даже и короткого замыкания. Возможно", - сказал он.

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Спикер Киевской областной полиции рассказал, что в настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, которые смогут помочь правоохранителям установить личность человека, который может быть причастен к поджогу. "Предварительно мы говорим о том, что было какое-то проникновение сюда на территории незаконное… На камеру пока попал один человек", - сказал Жукович.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

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