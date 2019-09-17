Гонтарева: Мне угрожали последние пять лет. Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Такую чушь даже не могу комментировать. Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев", - сказала Гонтарева.

Она назвала "ахинеей" версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг ее сына.

"Какой друг ?! Это полная ахинея! Пусть полиция наконец скажет свое слово, кто и зачем это делает", - отметила бывшая глава НБУ.

Гонтарева подчеркнула, что не знает, кто стоит за поджогом дома. Она рассказала, что ей угрожали в течение последних пяти лет.

"Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости", - сообщила Гонтарева.

Также Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании.

"Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране", - отметила Гонтарева.

Экс-глава НБУ добавила, что находится дома после того, как ее сбила машина в конце августа.

"У меня уже было две операции на ноге, сейчас я дома, меня отпустили из госпиталя на две недели до следующей операции. После этого предстоит еще одна операция", - рассказала Гонтарева.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.