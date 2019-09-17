За 10 лет количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в 15 раз, превысив 27 тысяч человек, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сейчас в армии 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 - старшие офицеры. Для сравнения, в прошлом году в армии проходили службу 24897, в 2017-м - более 23 000, а в 2008 году их было всего 1800.

Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлен 9916 женщинам, 166 женщин-военнослужащих в период с 2014 года отмечены государственными наградами Украины.

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Вместе с тем в ведомстве отмечают, что во время проведения АТО/ООС погибли 7 женщин-военнослужащих.



Инфографика: сайт Минобороны