"Голос" предложил кандидатуру Гевко на должность члена ЦИК

Об этом говорится в сообщении на сайте политической силы, передает Цензор.НЕТ.

"Со стороны партии "Голос" на должность члена Центральной избирательной комиссии предложен Андрей Гевко, эксперт в вопросах избирательного процесса, который имеет опыт работы в партийном строительстве и опыт в сфере государственного управления", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что Гевко - один из авторов учебных материалов для членов избирательных комиссий в системе онлайн-обучения "Избирком", а также один из авторов учебных материалов для работников органов ведения Государственного реестра избирателей (2009 год), которые были созданы при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

В то же время в партии "Голос" призывают президента Украины обнародовать кандидатуры на должности членов ЦИК, которые были предложены депутатскими фракциями.

"На прошлой неделе инициаторы отставки Центризбиркома заявляли о "политической предвзятости" и "недостаточной взвешенности" ЦИК. Партия "Голос" не соглашается с такой формулировкой, и поэтому голосовала против отставки Комиссии", - отметили в "Голосе".

Однако, добавили в политсиле, после решения парламента Центризбирком необходимо сформировать снова.

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"Поэтому призываем президента подать в ВРУ, в срок, предусмотренный законом, перечень кандидатур, который будет отвечать критериям профессионализма и непредвзятости. Мы настаиваем на максимальной прозрачности при формировании персонального состава ЦИК и требуем заблаговременного объявления кандидатов, что позволит провести анализ их предыдущих действий и заявлений", - отметили в партии.