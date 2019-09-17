Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.09.19 13:15

Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения. ФОТОрепортаж

На территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялись совместные учения украинско-американского подразделения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам командира батальона подполковника Вооруженных сил США Майкла Старза, эти учения являются серьезным прорывом в отношениях между НАТО и Украиной.

"Ведь они демонстрируют совместимость военных подразделений наших стран", - добавил подполковник Вооруженных сил США.

Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 01

По замыслу учений страна-агрессор коварно вторглась на территорию Украины. Заняв определенную территорию, организовали участок обороны.

Задачей украинско-американского подразделения было выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт. В учениях с боевой стрельбой участвовали штатный механизированный взвод одного из подразделений МЦМБ и штатный пехотный взвод Вооруженных сил США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 лет количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в 15 раз, превысив 27 тысяч человек, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Корректировка и маневр огнем артиллерии осуществляли совместно воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины и США.

Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 02

Примечательно, что все боевые действия подразделения проводили с применением только штатной техники: украинцы - БМП-1, американцы многоцелевых автомобилей -HMMWV.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2019" стартовали на Львовщине, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Командовал объединенными взводами и операцией американский офицер - командир роты. Согласно определенным задачам командир ставил задачу украинским или американским военнослужащим. Слаженность действий просто поражала.

Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 03

Отмечается также, что два взвода Вооруженных сил разных стран, объединенные общим управлением умело смогли прикрыться огнем артиллерии, использовать свое штатное оружие, организовать огневое прикрытие действий друг друга. Также подразделения показали полную управляемость и совместимость средств связи.

Все это ярко свидетельствует о том высоком уровене на который поднялись украинские военнослужащие. Теперь их обучение нужно сравнивать не по старым стандартам, а по прогрессивным боевым нормативам развитых стран мира.

Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 04
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 05
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 06
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 07
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 08
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 09
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 10
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 11
Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения 12
Фото: пресс-служба Минобороны 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100