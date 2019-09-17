Сначала тебе говорят делать реформы, но после первой победы СМИ называют тебя "насильником и коррупционером", - Омелян

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Делай реформы, говорили они. Ты будешь героем, уверяли они. История все расставит на свои места, утешали они... Ты ломаешь первую схему. Аплодисментов нет, зато в прессе ты появляешься впервые как "коррупционер, идиот, убийца, насильник". Потом оказывается, что одинаковые по тексту публикации в интернет-СМИ и даже по ТВ щедро оплатил человек, схему которого ты сломал и из-за тебя этот человек стал беднее. Далее ты ломаешь схемы уже серьезных людей, имеющих доступ в самые высокие кабинеты... Количество негативных публикаций в прессе о тебе зашкаливает", - отмечает экс-министр.

После этого, добавляет Омелян, общество начинает верить, что "с этим реформатором что-то не так, раз все журналисты о нем пишут".

"Дальше - еще веселее. Ты со святой верой, что реформы проходят во всех сферах, обращаешься за поддержкой к реформированным, новосозданным правоохранительным органам... В ответ сначала молчание, а затем возбуждаются уголовные дела. Правда, против тебя самого, - продолжает экс-чиновник. - После твоего увольнения тебя еще долго догоняют: уголовными делами, травлей в прессе, горят твои машины, дома, травят семью, преследуют тебя лично".

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"С таким подходом к реформам, мы скоро будем реформаторов даже не в цирке искать, а сразу в тюрьме: выпил-сделал реформу-обратно в тюрьму!" - резюмирует экс-министр.



