Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Обоих бывших народных избранников прокуратура просила взять под арест. Но Октябрьский суд Днепра решил отпустить их на поруки. Заседание внезапно назначили накануне вечером. Информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы", - говорится в сообщении.

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5 сентября 2019 года экс-нардепам Вилкулу и Колесникову сообщили о подозрении и объявили в розыск.

25 мая 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о согласии на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова.

Следствие установило, что Колесников, находясь в должности председателя Агентства госимущества Украины, совершил "определенные действия", в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м, что нанесло государству убытки в размере более 16 млн грн.

Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, в течение 2011-2012 гг. издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, он издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.