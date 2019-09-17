ЕС отреагировал на серию атак против Гонтаревой: "Ожидаем незамедлительного расследования"

Об этом говорится в твиттере дипломатической миссии, передает Цензор.НЕТ.

"Серия недавних атак на личность и имущество бывшего главы НБУ недопустимы, как заявил сегодня утром президент Украины. Мы ожидаем, что правоохранительные органы проведут расследование и привлекут к ответственности виновных без промедления", - отмечается в сообщении.

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Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.