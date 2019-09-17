НБУ назвал террором атаки на Гонтареву

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении НБУ.

В НБУ назвали преследование Гонтаревой атаками и на "всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины".

"Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель -запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать", - говорится в заявлении.

В НБУ видят неприкрытую угрозу демократии и реформам в Украине. "И не только реформам. Это угроза каждому гражданину, его конституционным правам и свободам, гарантом защиты которых должно быть государство", - отмечается в заявлении.

НБУ требует от правоохранительных органов проведения беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых Национальный банк ранее передал в правоохранительные органы.

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Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

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