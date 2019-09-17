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17.09.19 14:12

Завтра в Минске обсудят вопросы безопасности и освобождения удерживаемых лиц, - Олифер

Леонид Кучма принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине Этьена де Понсена. В разговоре речь шла о ходе имплементации Минских соглашений.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Подробно обсудили повестку дня работы Трехсторонней контактной группы. Ключевыми вопросами завтрашней встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц", - написала она.

Также она отметила, что во время встречи с послом Кучма подчеркнул первоочередность выполнения именно блока безопасности Минских договоренностей - прекращение огня, вывод российских вооруженных формирований, восстановление Украиной контроля над временно неподконтрольным участком российско-украинской границы.

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Завтра в Минске обсудят вопросы безопасности и освобождения удерживаемых лиц, - Олифер 01

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