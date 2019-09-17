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17.09.19 14:16

"Чушь не комментирую", - Коломойский на вопрос о причастности к поджогу дома Гонтаревой

Олигарх Игорь Коломойский назвал "бредом" обвинения в поджоге дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом.

"Чушь не комментирую", - Коломойский на вопрос о причастности к поджогу дома Гонтаревой

Об этом он сказал в комментарии украинской службе "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ

"Я бред не комментирую", - отметил Коломойский и посоветовал обратиться за комментарием "к тем, от кого звучат" обвинения в его адрес.

Ранее Гонтарева заявила, что в ее адрес поступали угрозы "от Коломойского и Портнова".

Как сообщалось ранее, дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

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В ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ Гонтаревой перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

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