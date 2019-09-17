"Там вся моя жизнь", - Гонтарева о сгоревшем доме

Об этом Гонтарева сказала в комментарии hromadske.ua, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что в доме было много личных вещей, в частности, фотографий. Также Валерия Гонтарева рассказала, что еще в пятницу, за три дня до пожара, в доме ночевал ее сын.

"Там вся моя жизнь ... Но я рада, что там моего сына не было. Еще в пятницу он там ночевал", - рассказала она.

"Я подозреваю, кто за этим стоит, потому что уже больше года как он мне угрожает", - добавила Гонтарева.

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Напомним, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

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