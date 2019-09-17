Это централизация власти, - Кличко о возможном назначении выборов мэра Киева на 8 декабря

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

"Предварительно могу сказать, что этот законопроект разрушает местное самоуправление, возможность киевлян избирать власть. Такого нет ни в одном европейском городе и я убежден в том, что такие шаги делаются не для децентрализации. Это наоборот централизация власти", - сказал Кличко.

Мэр также выступил за оценку законопроекта международной и украинской общественностью, а также Венецианской комиссией, перед его рассмотрением в парламенте.

"Если хотят киевлянам спускать сверху человека, который не отвечает перед ними, а полномочия киевского руководителя минимизируют, то есть он не может исполнять свои прямые обязанности перед общественностью - это недемократично", - подчеркнул Кличко.

Он также пригрозил распустить Киевский городской совет в случае неявки депутатов совета на заседания.

"Если депутаты не хотят принимать участие по разным политическим причинам, то они не отвечают ключевому требованию - ответственности перед киевлянами, которые их избрали представлять их интересы. Если они не хотят работать - не останется другого выхода, кроме как досрочные выборы, чтобы прошли новые", - сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что перед депутами стоят вопросы отопительного сезона, зарплаты учителей, проект бюджета столицы на 2020 год и развитие инфраструктуры. Во вторник вечером Кличко намерен провести консультации с председателями фракций горсовета по данному поводу.

Напомним, 13 сентября депутаты от "Слуга народа" зарегистрировали законопроект "О столице Украины – городе-герое Киеве", где предусмотрено проведение 8 декабря внеочередных выборов мэра Киева и членов Киевсовета.

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