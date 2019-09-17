Кабмин требует у "Financial Times" опровержения статьи о "компромиссе" с Коломойским по "ПриватБанку"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Информация, содержащаяся в сегодняшнем материале издания "Financial Times", не соответствует принципам объективности, которые должны соблюдать средства массовой информации - тем более СМИ такого уровня. Цитата, на которой базируется вывод авторов материала, вырванная из контекста и не является репрезентативной в контексте всей предоставленной Премьер-министром Украины информации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Кабмина отмечают, что Гончарук не предоставлял никакой информации по ведению любых переговоров как с господином Коломойским, так и с любым другим по указанному вопросу.

"Данная публикация не соответствует высоким стандартам журналистской работы. В связи с этим, мы направили официальное письмо-обращение к авторам материала с просьбой опровергнуть изложенные в нем положения, связанные с вышеупомянутым", - сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Напомним, утром 17 сентября издание "Financial Times" опубликовало статью, в которой предоставило комментарий Гончарука относительно вероятного компромисса с Игорем Коломойским в отношении ПриватБанка.

Позже Гончарук прокомментировал статью "Financial Times". Он отрицает наличие переговоров с экс-владельцами "ПриватБанка" и заявил, что правительство только изучает ситуацию вокруг "ПриватБанка".

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