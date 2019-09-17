Суд отклонил апелляцию экс-бойца "Торнадо" Пугачева, осужденного за убийство двух полицейских в Днепре

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Сегодня в Днепровском апелляционном суде продолжили рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Пугачева А.В. и его защитника на приговор суда присяжных Кировского районного суда города Днепропетровска от 8 апреля 2019 года, в отношении Александра Пугачева, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 262, ст. 348, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"Сегодня в ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Пугачева и его защитника, а приговор суда первой инстанции - без изменений", - говорится в сообщении.

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, а также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей стороны 3 млн грн морального ущерба. Не согласившись с таким решением суда, обвиняемый подал апелляцию.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.

Позже водителя задержали в больнице, куда он обратился с огнестрельным ранением, которое успел ему нанести Кутушев. Им оказался бывший боец "Торнадо", ранее судимый Александр Пугачев. В рамках уголовного производства по факту убийства двух патрульных полицейских в Днепре задержанному Пугачеву выписали уведомление о подозрении, давать показания тот отказался.

Затем в сети появились трагические кадры с нагрудной камеры погибшего в схватке с преступником патрульного полицейского Артема Кутушева. В МВД заявили о том, что полная версия видео убийства патрульных полицейских обнародована не будет.

8 апреля 2019 года Пугачева приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

30 июля осужденный оспорил приговор суда присяжных Кировского районного суда Днепра.

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