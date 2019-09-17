Архиепископ Климент подал кассацию на "выселение" ПЦУ из храма в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Это их судебная система: сначала документы подаются в суд первой инстанции в Симферополе, а потом уже в Севастополь, в апелляционный суд или в Калугу. Зависит от того, какое заявление подано", - сказал архиепископ Климент.

По его словам, документы были отправлены на прошлой неделе.

30 августа архиепископ Климент сообщил, что российский 21-й арбитражный апелляционный суд в Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Симферополе.

Напомним, 24 июля имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

Оккупационные власти Крыма дважды отказали в регистрации на полуострове украинского православного прихода.

Ранее архиепископ Климент заявил, что подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной церкви Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Архиепископ Климент попросил включить крымских татар и "украинских диверсантов" в списки на обмен