ВС признал законным увольнение работника банка, отказавшегося переезжать из оккупированной Горловки и пытавшегося отсудить компенсацию

Мужчина обратился в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, взыскании невыплаченной заработной платы и возмещении морального вреда, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВС.

Исковые требования мотивировал тем, что он проживал в городе Горловке Донецкой области и работал в учреждении, которое прекратило свою деятельность в связи с проведением антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

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Из этого гражданского дела известно, что истец работал в Горловке в Публичном акционерном обществе "Коммерческий банк "Приватбанк".

Работодатель предложил истцу работу в Днепре, Луцке, Хмельницком, Тернополе, Ужгороде и Черновцах, однако истец не согласился на продолжение работы на новых условиях, в связи с чем был уволен.

Местный суд исковые требования удовлетворил частично, а суд апелляционной инстанции это решение отменил и вынес новое - об отказе в удовлетворении иска.

В кассационной жалобе истец, среди прочего, отметил, что проведение АТО не является основанием для изменения существенных условий труда работника.

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Коллегия судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда передала дело на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда, поскольку сочла, что правовое регулирование характера трудовых отношений, возникающих между работником и предприятием вследствие вынужденного прекращения деятельности предприятия на территории проведения АТО (ООС), содержит исключительную правовую проблему и необходимо для формирования единой правоприменительной практики.

Большая палата Верховного Суда пришла к выводу, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению ввиду следующего.

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 36 Кодекса законов о труде Украины основанием для прекращения трудового договора является отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, учреждением, организацией, а также отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда.

Изменение существенных условий труда, предусмотренное ч. 3 ст. 32 КЗоТ Украины, по своему содержанию не тождественно увольнению в связи с изменением организации производства и труда, сокращением численности или штата работников на основании п. 1 ч. 1 ст. 40 этого Кодекса, поскольку предполагает продолжение работы по той же специальности, квалификации либо должности, но по новым условиям труда.

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Таким образом, изменение существенных условий труда может быть признано законным только в том случае, если будет доказано наличие изменений в организации производства и труда. Если такие изменения не вводятся, собственник не имеет права изменить существенные условия труда.

Ввиду вышеуказанного, Большая палата Верховного Суда согласилась с выводами суда апелляционной инстанции. Поскольку истец отказался продолжать работать в новых условиях, увольнение его на основании п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины является правомерным.