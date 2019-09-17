Родственники задержанных в оккупированном Крыму татар вынуждены сами искать деньги на адвокатов, - Денисова

Как сообщила омбудсмен в Facebook, сегодня на заседании Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, г. Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал законопроект №2056 "О бесплатной правовой помощи" относительно обеспечения права лиц, которые незаконно лишены личной свободы на бесплатную вторичную правовую помощь, передает Цензор.НЕТ.

"89 крымских татар нуждаются в такой защите. Но, к сожалению, вопрос обеспечения оплаты адвокатской работы по защите граждан Украины, которые задержаны, прежде всего, на территории аннексированного Крыма – не решен. Поэтому родные вынуждены искать деньги на оплату соответствующей правовой помощи", - написала она.

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Денисова отметила, что соответствующий проект закона нуждается в совершенствовании, поэтому секретариат уполномоченного готов присоединиться к процессу доработки документа "для быстрого решения проблемного вопроса".

Во время заседания омбудсмен также предложила внести на рассмотрение комитета и дальнейшее рассмотрение в стенах парламента законопроект "О переходном правосудии", который разработан офисом уполномоченного и международными организациями при поддержке общественных организаций.

"Рассмотрение и принятие законопроекта "О переходном правосудии" - важный шаг в реализации стратегии по разрешению военного конфликта на Донбассе, которую внедряет президент Украины Владимир Зеленский", - подчеркнула она.