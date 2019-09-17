Зеленский поручил Баканову приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой, - СБУ

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил Председателю СБУ Ивану Баканов присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой", - говорится в сообщении.
"Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов", - подчеркнул Баканов.
Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.