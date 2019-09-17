Зеленский поручил Баканову приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой, - СБУ

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил Председателю СБУ Ивану Баканов присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой", - говорится в сообщении.

"Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов", - подчеркнул Баканов.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

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