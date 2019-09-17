Украинские паралимпийцы завоевали наибольшее количество медалей на чемпионате мира по плаванию

Об этом сообщил в Facebook президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич, передает Цензор.НЕТ.

Всего в соревнованиях, которые проходили в Лондоне, приняли участие спортсмены из 77 стран.

"Украина завоевала наибольшее количество медалей среди 77 стран-участниц: 55, среди которых - 17 золотых, 22 серебряных и 16 бронзовых. По количеству золотых медалей нам немного не хватило до первого места", - отметил Сушкевич.

Кроме того, сборная завоевала наибольшее количество лицензий для участия в XVI летних Паралимпийских играх в Токио среди стран-участниц чемпионата мира. По данным "5 канала", речь идет о 18 лицензиях.

"Наши спортсмены установили 3 рекорда мира, 5 рекордов Европы и 9 рекордов чемпионатов мира", - добавил Сушкевич.

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