Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на пост главы Европейского центробанка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Европарламента.



Кандидата не было в зале пленарных заседаний. На вопросы европарламентариев она ранее ответила письменно, кроме того, выступала на открытых слушаниях, организованных комитетом по экономическим и валютным вопросам 4 сентября.



Кандидатуру президента ЕЦБ утверждает Европейский совет на восьмилетний срок без права переизбрания. В голосовании примут участие представители стран, входящих в зону евро.



Позиция Европарламента не является обязательной для Европейского совета, но имеет существенный вес для легитимности кандидата. Телеканал Euronews уточнил, что за Лагард проголосовало 394 европарламентария, против – 206, 49 депутатов воздержались.



Если Лагард утвердят, она станет первой женщиной – президентом ЕЦБ.



Полномочия нынешнего главы Европейского центробанка итальянца Марио Драги истекают 1 ноября.





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