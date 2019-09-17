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17.09.19 16:34

Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на пост главы Европейского центробанка

17 сентября Европейский парламент одобрил назначение 63-летней Кристин Лагард (Франция) на должность главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

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 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Европарламента.

Кандидата не было в зале пленарных заседаний. На вопросы европарламентариев она ранее ответила письменно, кроме того, выступала на открытых слушаниях, организованных комитетом по экономическим и валютным вопросам 4 сентября.

Кандидатуру президента ЕЦБ утверждает Европейский совет на восьмилетний срок без права переизбрания. В голосовании примут участие представители стран, входящих в зону евро.

Позиция Европарламента не является обязательной для Европейского совета, но имеет существенный вес для легитимности кандидата. Телеканал Euronews уточнил, что за Лагард проголосовало 394 европарламентария, против – 206, 49 депутатов воздержались.

Если Лагард утвердят, она станет первой женщиной – президентом ЕЦБ.

Полномочия нынешнего главы Европейского центробанка итальянца Марио Драги истекают 1 ноября.

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