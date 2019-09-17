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17.09.19 16:56

Приветствуем решимость Зеленского пролить свет на этот неприемлемый акт, - послы G7 о поджоге дома Гонтаревой

Группа послов стран "Большой семерки" (G7) одобрительно оценила реакцию президента Украины Владимира Зеленского на поджог дома экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой.

Приветствуем решимость Зеленского пролить свет на этот неприемлемый акт, - послы G7 о поджоге дома Гонтаревой

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Группа послов G7 приветствует решимость и выраженную волю президента Зеленского пролить свет на этот неприемлемый акт", - говорится в заявлении.

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Приветствуем решимость Зеленского пролить свет на этот неприемлемый акт, - послы G7 о поджоге дома Гонтаревой 01

Ранее Зеленский поручил Баканову приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой. А в Офисе Зеленского потребовали от правоохранителей скорейшего раскрытия этого "брутального преступления".

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

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