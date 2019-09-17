Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.09.19 16:56

Обыски на Криворожской ТЭЦ проводятся в связи с подозрениями о злоупотреблениях на 80 млн грн, - НАБУ

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят обыски в помещениях ряда коммерческих компаний и АО "Криворожская теплоцентраль" (100% принадлежит государству).

Обыски на Криворожской ТЭЦ проводятся в связи с подозрениями о злоупотреблениях на 80 млн грн, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Следственное действие санкционировано и осуществляется в ходе расследования фактов злоупотреблений должностных лиц госпредприятия при осуществлении хозяйственных операций Криворожской теплоцентралью на общую сумму более 80 млн грн", - сообщили в НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города, - Нацполиция

Предварительно действия должностных лиц Криворожской ТЭЦ оценивают как присвоение, растрату и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Если вину чиновников предприятия докажут, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Обыски на Криворожской ТЭЦ проводятся в связи с подозрениями о злоупотреблениях на 80 млн грн, - НАБУ 01

Напомним, из-за задолженности Криворожской ТЭЦ за газ Кривой Рог может остаться без отопления зимой. Общая сумма долгов ТЭЦ составляет 1,76 миллиарда гривен ($70 млн), из которых компания должна погасить не менее 1,17 миллиарда гривен. Также о срыве отопительного сезона в Кривом Роге сообщал глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров. Он предлагал для решения этой проблемы проводить переговоры с "Нафтогазом".

Также читайте: После проверки "ArcelorMittal Кривий Ріг" был уволен руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100