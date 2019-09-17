Наркоман, у которого возникли проблемы с братвой, - Карпюк о Малофееве, давшем в Следкоме РФ показания, что Яценюк воевал в Чечне

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом Карпюк сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Этот человек долгое время жил в Керчи, там у него было два уголовных дела, по которым он отбывал наказание. Он сам наркоман. На каком-то этапе у него возникла нешуточная ситуация в Крыму, его начала преследовать братва, и он сбежал к своей маме в Новосибирск. Там за убийство ему дали 23 года. А в 2009 года к нему приехали офицеры ФСБ, предметно с ним пообщались. Он изучил ситуацию, как и в каких местах "воевал", и стал основным свидетелем по Чеченской войне. Этих свидетелей несколько. Например, по Ногайскому джамаату - свой свидетель, который никогда в Чечне не был, как и этот Малафеев. И по каждой группе, по которой завели уголовные дела, есть такие свидетели, похожие на Малофеева", - сказал он.

В 2015 году Малафеева приговорили к России к 24,5 годам лишения свободы по обвинению в вооруженных нападениях на российских военнослужащих в 1994-1995 и 2000 годах на территории Чечни.

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В приговоре говорилось, что Малофеев, являясь членом партии "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО), добровольно вступил в отряд "Викинг", созданный Александром Музычко (Сашком Билым), и через Панкисское ущелье на севере Грузии прибыл в Чечню, где воевал против российской армии.

Карпюк сказал, что Малофеев ни к УНА-УНСО, ни к Чечне никакого отношения не имел.

Малофеева судили по тому же делу, что и украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха. Однако в отношении Малофеева уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

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Карпюк настаивает, что в Чеченской войне он не участвовал. "Скажу откровенно, я был командиром УНСО во время войны в Приднестровье и был в 1993 году - в Абхазии, но на Чеченскую войну я не отправлялся", - заявил Карпюк.

Карпюк отметил, что в этот период у него тяжело болела мать и, кроме того, в период чеченской войны националисты УНСО были сосредоточены на подавлении сепаратистских настроений в Крыму.

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В начале сентября 2016 года председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью, что его ведомство подозревает Яценюка в том, что он в 1994 году участвовал в Чеченской войне. Яценюк, который тогда был студентом Черновицкого университета, якобы воевал против российских войск. Премьер так прокомментировал это заявление: "Это клинический диагноз российской власти. Сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде, подтвержденное и подписанное Владимиром Путиным".

Позже российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с выдвинутыми обвинениями: "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух либо более людей, совершенному по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух либо более людей, совершенное по предварительному сговору группы лиц".

Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают пана Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики.



Данные события, якобы, имели место во время участия Арсения Яценюка в "вооружённой банде "Мрія", в составе которой он "принимал участие в атаках на российских военнослужащих" в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции "Грозный" с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года. За якобы три дня в Чечне Следком РФ предъявляет Арсению Яценюку 30 убитых и 13 раненых.

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