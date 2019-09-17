Зеленский обсудит с аграриями земельную реформу

Об этом сообщают Комментарии.

"В этот четверг, 19 сентября, состоится большая встреча Президента с представителями аграрного сообщества. Будем обсуждать вопрос земельной реформы. Президент услышал позицию аграриев о необходимости запретить продажу земли иностранцам", - пишет Андрей Дикун.

Владимир Зеленский откликнулся на соответствующее обращение Всеукраинского Аграрного Совета, под которым уже подписались более 100 000 аграриев.

Напомним, что во всех Регионах Украины идет сбор подписей под петицией в знак протеста против открытия рынка земли для иностранцев.