Аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября, - нардеп Ткаченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Благодарен премьер-министру Алексею Гончаруку за поддержку инициативы проведения аудита деятельности киевской власти. (…) Проверка всех структур начнется уже на следующей неделе и продлится до 8 октября", - написал Ткаченко.

По его словам, это начало на пути "к перекрытию всех коррупционных каналов в столице и полной перезагрузке Киева".

Как сообщалось, Ткаченко обратился к премьер-министру Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности городского головы Киева Виталия Кличко, Киевской горгосадминистрации и подчиненных структур.

В свою очередь, Кличко обратился к Государственной аудиторской службы Украины относительно осуществления государственного финансового аудита деятельности структур Киевской горгосадминистрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-2019 годы.

4 сентября Кабмин на заседании принял решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко