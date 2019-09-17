Без участия США конфликт в Украине урегулировать не получится, - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом Лукашенко заявил сегодня в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

"США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", - подчеркнул Лукашенко.

"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы.

"Новые идеи должны появиться", - считает президент Беларуси.

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