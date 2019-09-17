Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.09.19 17:42

Законопроект "О столице", внесенный фракцией "Слуга народа" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, - Кличко

Законопроект №2143 "О внесении изменений в закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве" нуждается в оценке европейских специалистов.

кличко

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе пресс-конференции на форуме Invest in Kyiv Forum 2019, который проходит сегодня в Киеве.

"Зарегистрированный законопроект "О столице" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, выводы других международных экспертов. Должно состояться общественное обсуждение. Я убежден, в таком виде этот законопроект принимать нельзя! Он разрушает принципы децентрализации и самоуправления, лишает киевлян права избирать власть в своем городе. А также создаст хаос в управлении столицей. Подобного нет ни в одной европейской стране, ни в одном европейском городе. Когда люди не будут влиять на процессы, происходящие в городе, а власть не будет отвечать перед горожанами, поскольку ее назначили", – сказал Кличко.

Мэр украинской столицы также обратился к депутатам Киевского городского совета и заявил, что до начала отопительного сезона в Киеве они должны проголосовать за социальные вопросы.

Также читайте: Это централизация власти, - Кличко о возможном назначении выборов мэра Киева на 8 декабря

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100