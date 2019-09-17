Двух из восьми фигурантов второго "дела Хизб ут-Тахрир"​ доставили в СИЗО Ростова-на-Дону, суд начнется 26 сентября, - адвокат Легостов

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Сергей Легостов, информирует Цензор.НЕТ.

Еще шестеро фигурантов этого дела Тимур Ибрагимов, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, Мемет Белялов, Сервер Зекирьяев и Сейран Салиев находятся в СИЗО Краснодара.

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"Аметов и Асанов уже находятся в СИЗО Ростова. Еще шестеро ребят находятся на транзите в СИЗО Краснодара. Судебное заседание предварительно назначено на 26 сентября. Ожидаем что до этого времени их успеют доставить в Ростов", – рассказал адвокат.

​Напомним, в августе 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.

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