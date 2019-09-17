ГБР в течение 1-2 месяцев завершит следствие по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом директор ГБР Роман Труба заявил на встрече с членами парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Труба отметил, что экспертизы в рамках расследования производства уже завершаются.

"В течение месяца-двух мы объявим о завершении досудебного расследования и определимся с окончательной квалификацией действий каждого из участников, ведь мы знаем, что на месте происшествия было четыре человека, и каждый из них стрелял. Поэтому только с помощью экспертиз мы придем к заключению, кто именно совершил смертельный выстрел", - сказал Труба.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд оставил под стражей полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова