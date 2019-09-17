"Переводили через Google. Немножко не так получилось", - подрядчик ЛОГА обещает заменить информационные щиты с ошибками в английском тексте

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.Net.

Так, после скандала с информационными щитами для исторических локаций Львовщины, директор департамента ЛОГА Мирослава Туркало, заявила, что за перевод отвечал подрядчик ООО "Дорожные знаки" - значит именно эта фирма за свой счет должна устранить ошибки.

"Наше тендерное задание было поставлено так, чтобы эти знаки были двуязычные: на украинском и английском языке. Очевидно, члены комитета пересмотрели украиноязычный текст предложения, увидели, что все задачи были выполнены. И подозреваю, что все-таки сработал человеческий фактор, и они не обратили внимания на перевод, не ставили себе целью проверить его", - заявила Туркало.

На вопрос, почему подрядчику не предоставили уже готовый вариант надписей обоими языками, Мирослава Туркало ответила, что перевод не входит в обязанности работников департамента культуры, впрочем, как и знание английского языка.

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В свою очередь, фирма-изготовитель признала вину и готова исправить изготовить щиты с правильным переводом.

"Переводом занимались через Google, через все, что можно, и так получилось. Сейчас специалисты занимаются более корректным переводом, и в кратчайшие сроки эти ошибки устраним. Поймите, текст сложный, уникальный, и немножко не так-то получилось. Теперь департамент культуры нам поможет, согласует с историками и предоставит нам перевод, чтобы мы все устранили", - прокомментировал изданию ситуацию заместитель директора ООО "Дорожные знаки" Игорь Прокоса, добавив, что в течение ближайшей недели компания за свой счет изготовит новые, корректные указатели.