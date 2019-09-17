Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.09.19 18:26

Суд взял под круглосуточный домашний арест 22-летнюю подозреваемую в поджоге леса на Киевщине

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для 22-летней девушки, подозреваемой в поджоге леса в Киевской области.

пожар

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение прокуратуры области.

Отмечается, что из-за поджога горел лес площадью 14 га.

По данным прокуратуры, подозреваемая решила отомстить работникам государственного лесохозяйственного предприятия за якобы невыплаченную зарплату.

"Для этого она в трех местах подожгла сухую дикорастущую траву, которая находилась на обочине автодороги, в результате чего возник неконтролируемый процесс горения. Пожар быстро перебросился на лес, а после - перешел на леса Чернобыльской зоны. Огнем уничтожены остатки растительности, естественное состояние почвенного покрова и микроорганизмы на площади 14 га", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Уничтожение или повреждение лесных массивов". Подозреваемая находится под круглосуточным домашним арестом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали подозреваемых в заказном убийстве директора "Caparol Украина"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100