Иностранное деловое сообщество глубоко обеспокоено событиями, связанными с поджогом дома Гонтаревой, - заявление

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Американской торговой палаты в Украине.

В сообщении отмечаается: "Бизнес-сообщество обеспокоено последними событиями в стране. Деловое сообщество, объединенное Европейской Бизнес Ассоциацией и Американской торговой палатой в Украине, глубоко обеспокоено последними событиями вокруг Приватбанка и экс-руководителя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой

Подобные ситуации однозначно дают как бизнеса, так и инвесторам, тревожный сигнал и ставят под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом в Украине.

Национализация Приватбанка в 2016 году стала важным шагом для обеспечения финансовой и макроэкономической стабильности в Украине, способствуя устойчивости всей банковской системы.

Бизнес-сообщество призывает Президента, Правительство и правоохранительные органы должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан, независимо от должностей и политических взглядов.

Обеспечение макроэкономической стабильности, независимости Национального банка и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом для устойчивого экономического роста Украины также должны быть прочными приоритетами всех ветвей власти.

Американская торговая палата в Украине и Европейская Бизнес Ассоциация будут и в дальнейшем поддерживать усилия НБУ в реформировании финансового сектора Украины и внимательно следить за развитием событий в этой сфере".

Ранее Зеленский поручил Баканову приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой. А в Офисе Зеленского потребовали от правоохранителей скорейшего раскрытия этого "брутального преступления".

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.