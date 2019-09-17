Зеленский встретился с вице-президентом ЕБРР Пию: ожидает, что ЕБРР нарастит инвестиции в Украине до более чем 1 млрд евро в год

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу президента.

"Глава государства подчеркнул, что эта встреча важна для экономики и инвестиционного климата в Украине. Он отметил, что наша страна ценит сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк, и заверил в готовности его развивать", - сказано в сообщении.

Во время встречи Зеленский заверил Пию, что украинская власть не только настроена на проведение рыночных реформ и борьбу с коррупцией, но и осуществляет конкретные шаги в этом направлении.

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Президент Украины отметил, что Верховная Рада уже рассматривает пакет реформаторских законопроектов. В частности, разработанный при поддержке ЕБРР законопроект о концессии, проект закона об отмене списка объектов, не подлежащих приватизации, пакет дерегуляционных законов, которые позволят Украине улучшить позиции в рейтинге Doing Business. Кроме того, принят закон о "сплите", который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе.

"Также правительство Украины работает над моделью земельной реформы, сообщил Зеленский и выразил надежду, что она будет принята до конца года", - указано в сообщении.

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Президент Украины подчеркнул, что эти инициативы ускорят экономический рост, либерализацию экономики, создадут возможности для системных инвестиций. И Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов.

"Глава государства ожидает, что в следующие два-три года ЕБРР нарастит инвестиции до более чем EUR1 млрд в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине, прежде всего, в вопросе стоимости капитала", - сообщили в пресс-службе.

Участники встречи также обсудили дальнейшее сотрудничество, в частности, в банковской сфере, развитие инфраструктурных проектов и тому подобное.