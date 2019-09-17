Бизнесмены не могут и не должны втягивать президента в решение своих корпоративных споров, - Святаш

Об этом написал в Фейсбуке экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Святаш, комментируя обращение бизнесмена Александра Ярославского к Офису Президента Украины.

"По факту, Александр Владиленович пытается решить корпоративный конфликт привычными ему методами. Ярославский всегда апеллировал к первым лицам государства в приобретении государственных активов и их приумножении", - заявил Святаш.

По его словам, если обратиться к истории появления активов Ярославского, все они были связаны с его близостью ко всем президентам Украины, от Кучмы до Порошенко.

Святаш рассказал, что в 2017 году Ярославский приобрел долг компании АИС у "Укрсиббанка" и покупка эта прошла в обход прозрачных рыночных процедур (через СЕТАМ), что довольно странно для публичного европейского банка. При этом долг был куплен за 2% от номинальной стоимости, что в разы ниже рыночной цены.

"А теперь он хочет получить все остальное, а именно - 5000% прибыли. Обращаясь открыто к Президенту с просьбой помочь возместить ему долг одной коммерческой компании в пользу другой, Ярославский фактически пытается вовлечь Президента в свою коллекторскую деятельность", - заявил экс-депутат.

Святаш подчеркнул, что государство не имеет и не может иметь никакого отношения к делам Ярославского.

"Конфликт между АИС и Ярославским – сугубо корпоративный. Такие конфликты во всем мире, и Украина – не исключение, решаются только в судебном порядке. Бизнес не может и не должен втягивать главу государства, парламент и правоохранительную систему в разрешение частных коммерческих споров", - подытожил бывший депутат.

Ранее, бизнесмен Александр Ярославский заявил, что использование статуса нардепа в личных целях и для давления на правоохранителей должно остаться в прошлом.