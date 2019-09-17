Причина пожара в доме Гонтаревой - умышленный поджог, - полиция

Об этом заявил в эфире "Громадського" руководитель пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим на видео с камер наблюдения, что человек неизвестный перекидывал какие-то два чемодана через забор и потом бросил зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы, и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла, и от нее загорелся уже весь дом", – пояснил он.

Жукович добавил, что пока содержание чемоданов неизвестно, проводится соответствующая экспертиза. Кроме того, он добавил, что следователи сейчас ищут другие возможные видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.

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Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

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