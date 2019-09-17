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17.09.19 20:24

США рассматривают вариант ослабления санкций против Беларуси после выборов в этой стране в 2019-2020 годах

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл заявил о возможности дальнейшего ослабления санкций в отношении Минска в зависимости от хода предстоящих парламентских и президентских выборов в Беларуси.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"При достижении такого прогресса (в ходе электоральных кампаний) мы будем готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций и углубление нашего сотрудничества", - заявил Хейл журналистам после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Хейл, которого цитирует госагентство БелТА, констатировал "сохранение в США определенной озабоченности в части демократического развития в Беларуси". В этом плане он подчеркнул роль предстоящих парламентских и президентских выборов, которые могут способствовать устранению подобной обеспокоенности.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Беларуси в ноябре 2019 года, очередные президентские выборы состоятся в августе 2020 года.

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