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17.09.19 21:52

США и Беларусь решили вернуть послов в Минск и Вашингтон после 11 лет перерыва

Страны договорились восстановить дипломатические представительства на уровне послов. Последние 11 лет руководство диппредставительств было на уровне временных поверенных.

лукашенко,трамп

Договоренность была достигнута на встрече белорусского президента Александра Лукашенко с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "БЕЛТА".

Хейл назвал договоренность "важным историческим моментом двусторонних отношений", а ситуацию, из-за которой дипмиссии работали без полноценных руководителей, – неестественной.

По словам замгоссекретаря, Штатам "очень дорог этот регион", и они поддерживают суверенитет и независимость Беларуси.

Лукашенко выразил удовлетворение достигнутым соглашением, ставшим, по его мнению, свидетельством того, что "США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь". Интерес Вашингтона к восточноевропейскому региону "обнадеживает", добавил белорусский лидер.

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Отношения США и Беларуси ухудшились в 2008 году. Тогда белорусский посол был отозван из Вашингтона в знак протеста против экономических санкций, введенных администрацией президента Джорджа Буша-младшего. Вслед за этим по требованию Беларуси Минск покинул посол США.

По настоянию белорусской стороны дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек, позднее лимит был увеличен до 10 человек. Тем временем руководство диппредставительств обоих государств было снижено до уровня временно поверенных.

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