США и Беларусь решили вернуть послов в Минск и Вашингтон после 11 лет перерыва

Договоренность была достигнута на встрече белорусского президента Александра Лукашенко с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "БЕЛТА".

Хейл назвал договоренность "важным историческим моментом двусторонних отношений", а ситуацию, из-за которой дипмиссии работали без полноценных руководителей, – неестественной.

По словам замгоссекретаря, Штатам "очень дорог этот регион", и они поддерживают суверенитет и независимость Беларуси.

Лукашенко выразил удовлетворение достигнутым соглашением, ставшим, по его мнению, свидетельством того, что "США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь". Интерес Вашингтона к восточноевропейскому региону "обнадеживает", добавил белорусский лидер.

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Отношения США и Беларуси ухудшились в 2008 году. Тогда белорусский посол был отозван из Вашингтона в знак протеста против экономических санкций, введенных администрацией президента Джорджа Буша-младшего. Вслед за этим по требованию Беларуси Минск покинул посол США.

По настоянию белорусской стороны дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек, позднее лимит был увеличен до 10 человек. Тем временем руководство диппредставительств обоих государств было снижено до уровня временно поверенных.