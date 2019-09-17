Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.

Такое заявление Путин сделал на конгрессе международного еврейского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве

Он отметил: "Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая сетевая общая семья.Почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством".