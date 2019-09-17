Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.
Такое заявление Путин сделал на конгрессе международного еврейского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве
Он отметил: "Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая сетевая общая семья.Почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством".
Путин назвал Израиль русскоязычным государством, поскольку в нем проживают почти 2 млн россиянhttps://t.co/dm75lvqnYT pic.twitter.com/7YsvtXAyf1— РБК (@ru_rbc) September 17, 2019