"Мы готовы предоставить все материалы для этой проверки", - Кличко про аудит КГГА от Кабмина

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы отправили письмо о проведении аудита. Сейчас распространяются слухи о коррупции. Мы работаем абсолютно открыто. Более 100 человек были уволены за коррупцию, документы отправлены в правоохранительные органы. Служба внутреннего аудита всегда работает. Чтобы не было разных слухов, мы отправили письмо относительно проверок. Пожалуйста - мы абсолютно открыты и готовы предоставить все материалы для этой проверки", - сказал Кличко.

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Как сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко обратился к премьеру Алексею Гончаруку с просьбой провести аудит работы мэра Киева Виталия Кличко и КГГА.

Как сообщалось, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция "Слуга народа"), бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности Кличко, КГГА и подчиненных структур.

По его словам, около 200 уголовных производств в отношении чиновников КГГА, начатых во времена мэра Кличко, "так и не были доведены до финального завершения", "ни одного вора – за решеткой".