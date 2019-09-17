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17.09.19 22:56

Помпео подтвердил поддержку Украины в проведении реформ, укреплении верховенства права и экономическом росте, - Госдеп США

Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Помпео подтвердил поддержку Украины в проведении реформ, укреплении верховенства права и экономическом росте, - Госдеп США

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морганы Ортагус, передает Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку Украины в проведении важных антикоррупционных реформ, укреплении верховенства права и создании экономической среды для роста конкуренции и инвестиций", - говорится в заявлении.

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Американская сторона также выразила неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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